Cooperativas de recicladores de Canoas recebem 15 novas bicicletas para facilitar o trabalho de coleta

Com o objetivo de qualificar o trabalho de coleta seletiva em Canoas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) realizou a entrega de 15 bicicletas próprias para a atividade às cooperativas de reciclagem. O trabalho integra o projeto "Reciclobike" e vai beneficiar as cooperativas Cooarlas, Coopermag, Renascer, Mãos Dadas e Mato Grande Canoense, com três unidades para cada.

O modelo possibilita um atendimento personalizado e mais próximo dos moradores, que podem combinar qual o melhor horário para a coleta dos materiais. "As cooperativas são nossas grandes parceiras no trabalho de coleta seletiva. As bicicletas ajudam a ampliar esse serviço, com um contato mais próximo dos munícipes", destaca o secretário de Meio Ambiente, Bernardo Caron.

A educadora ambiental da Cooarlas, Juliana Gonçalves, explica a importância dos veículos para o trabalho na cooperativa. "É uma iniciativa que nos ajuda a estar mais próximo da comunidade, poder explicar a importância da reciclagem e ampliar o volume de materiais reciclados. Os próprios moradores vão poder falar com os vizinhos para que também ajudem com esse processo", ressaltou.