Centro esportivo Ayrton Senna será inaugurado em Sapiranga

Localizado no bairro Voo Livre, na rua Irmã Dulce, o novo Centro Esportivo Ayrton Senna será entregue à comunidade de Sapiranga no sábado (16). A cerimônia de inauguração inicia às 15h e contará com a presença de autoridades e demonstrações esportivas nos vários espaços do complexo.

A obra iniciada em 2022 contempla playground, quadra poliesportiva com alambrado, quadra de areia também cercada, copa com área coberta, calçadas, bancos, lixeiras, paisagismo e iluminação. Além de novos vestiários e melhorias no campo de futebol. O investimento total da obra é de R$1,5 milhão e foi conquistado através da inscrição da secretaria municipal de Educação no Programa Recuperação de Espaços Esportivos, da Secretaria de Esporte e Lazer do RS. São R$ 900 mil em recursos estaduais e cerca de R$ 600 mil em contrapartida da Prefeitura de Sapiranga.

O Centro Esportivo Ayrton Senna fica ao lado da Escola Ayrton Senna e poderá ser utilizado pela comunidade em geral, escolar. O local também poderá sediar eventos esportivos que envolvam outros bairros, como campeonatos de futebol e basquete.