Aturvarp cria campanha para estimular o turismo em cidades da região

A Associação de Turismo da Região do Vale do Rio Pardo (Aturvarp) lançou a campanha "Vale do Rio Pardo, Viva esta Experiência". O ato ocorreu no Centro Administrativo da Sicredi, na presença de empreendedores e representantes do trade turístico regional.

Entre os projetos apresentados na noite, o vídeo - com imagens captadas em vários municípios da região - é o carro-chefe para o impulsionamento do turismo local. O filme publicitário que dá nome à campanha exibe a riqueza cultural do Vale do Rio Pardo, com destaque para a gastronomia, belezas naturais, turismo de aventura e o acolhimento ao visitante. A abundância da natureza é o pano de fundo para apresentar a região para todo o mundo.

Além do lançamento da campanha promocional, a Aturvarp prepara uma série de medidas que têm como objetivo valorizar o segmento na região. Uma delas é a participação em feiras e eventos especiais, não apenas para exibir o potencial turístico, mas sim, criar contato e relacionamento com agências e empresas ligadas ao segmento. "São dois movimentos: um deles foca no que chamamos de 'B2B', que é o relacionamento entre empresas e operadores de turismo. O segundo é promover nossos grandes eventos como a Oktoberfest, Fenachim, ExpoCande, Feira da Produção entre tantos outros", sublinha o presidente da Aturvarp, Djalmar Ernani Marquardt ao destacar que uma das metas é contratar uma equipe profissional para atendimento em eventos de turismo que a associação participar.

Haverá ainda um reposicionamento da comunicação da Aturvarp. Por meio da remodelação do site e o fortalecimento da marca regional do turismo, serão criadas ações de marketing com veículos de imprensa. O plano estratégico prevê também o inventivo à qualificação constante dos empreendedores e profissionais que atuam na área do turismo na região.