Caxias do Sul recebe certificação do Ministério da Saúde sobre HIV

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico recebeu a Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV (de mãe para filho), conferida pelo Ministério da Saúde ao município. A cidade da Serra gaúcha está entre os 19 municípios brasileiros que receberam esse título.

A conquista reflete a atuação conectada de toda a rede de saúde, uma vez que a transmissão vertical do HIV pode ocorrer durante a gestação, no parto ou durante a amamentação. Logo, o acompanhamento é necessário em todas as etapas da gestação e após, com a realização dos exames para diagnóstico em tempo oportuno e o acompanhamento correto da gestante que tem a presença do vírus.

Todo esse trabalho inicia pelo pré-natal, quando a mulher ingressa na rede por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) e realiza o teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis, para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C. Na sequência do pré-natal na UBS, a gestante passa pelos demais exames preconizados. Aquelas com resultado positivo para HIV em qualquer momento do pré-natal passam a ser acompanhadas e monitoradas também no Serviço Municipal de Infectologia, que funciona no Centro Especializado de Saúde (CES).

Para se habilitar a receber a certificação, Caxias do Sul alcançou o principal indicador que é o de não ter nenhuma criança infectada pelo HIV no ano de 2020 devido à transmissão vertical, ano considerado para a certificação. Naquele ano foram registradas 28 gestantes com o vírus, todas acompanhadas pela rede pública de saúde do município

Os demais indicadores necessários para pleitear a certificação também atestam a excelência dos serviços prestados na rede de Saúde em Caxias do Sul. O município obteve 100% de cobertura de gestantes com pelo menos um teste para HIV no pré-natal e 100% de cobertura de gestantes infectadas com HIV em uso de terapia antirretroviral, indicada para prevenir a transmissão da doença. Caxias também superou a meta de cobertura mínima de quatro consultas no pré-natal: o esperado é no mínimo de 95%, mas Caxias do Sul obteve 96,55% em 2020. Além disso, apontou 100% de acompanhamento das crianças expostas ao HIV, com exame de sorologia negativo para a infecção para o vírus.