Prefeitura de São Gabriel lança campanha voltada para a revitalização de espaços públicos da cidade

A Prefeitura de São Gabriel, na Fronteira Oeste, está lançando uma campanha de valorização dos espaços públicos e de resgate do sentimento de pertencimento da população com a cidade. Batizada de "São Gabriel, Meu Lugar", a iniciativa começa pela revitalização da praça Dr. Fernando Abbott, localizada no Centro, e será estendida a outros locais públicos.

O local escolhido para o início da campanha é emblemático. É a maior praça do município, localizada no coração da cidade, e faz homenagem ao gabrielense Fernando Abbott (1857-1924) que foi presidente (atual governador) do Rio Grande do Sul em dois breves períodos no fim do século 19. O investimento é de R$ 112,5 mil com expectativa de conclusão dos trabalhos nas próximas semanas.

Também está em andamento na cidade a revitalização da praça Tunuca Silveira, onde estão sendo aplicados R$ 196 mil nas intervenções. O trabalho contempla a reforma da quadra de esportes, do Espaço Cívico/anfiteatro e do ponto de táxi, além de outras melhorias no ajardinamento e mobiliário. Outros espaços públicos de São Gabriel serão revitalizados dentro da campanha.