Venâncio Aires define programação do Carnaval 2024

No dia 6 de janeiro, o Clube Sete de Setembro será palco para a escolha da nova corte do Carnaval 2024 de Venâncio Aires. O evento, que ocorre a partir das 21h30min, marcará o início oficial dos festejos carnavalescos na cidade do Vale do Rio Pardo. A Secretaria de Cultura e Esportes está recebendo inscrições até o dia 20 de dezembro para as mulheres interessadas em concorrer aos títulos de rainha e princesas. Além disso, as representantes eleitas se juntarão ao Rei Momo Valdir Ferreira, formando a Corte Momesca de 2024.

De acordo com o coordenador da Secretaria de Cultura, Sandro Kroth, a escolha das novas representantes da folia venâncio-airense apresenta mudanças no regulamento que agora requerem no mínimo duas candidatas por escola de samba. Além disso, o processo também será aberto para os blocos da cidade e interior que tiverem mais de 20 integrantes.

Durante uma reunião na sede da Escola de Samba Unidos da Vila Freese, a Secretaria de Cultura e Esportes, em conjunto com a Liga do Samba Venâncio Aires (Lisva), finalizou os detalhes para a noite da escolha da corte e os dois desfiles programados para 10 e 12 de fevereiro, na rua Osvaldo Aranha. O tradicional Carnaval de Rua já tem a ordem de desfile das escolas definida. No dia 10, a abertura será feita pela Fiel Tribo Guarani, seguida da Acadêmicos do Samba Négo e encerrando com a Unidos da Vila Freese. Já na segunda-feira (12), a Unidos da Vila Freese abre os desfiles, seguida da Fiel Tribo Guarani finalizando com a Acadêmicos do Samba Négo", destaca Kroth.

Os ingressos para a noite da escolha estão sendo comercializados antecipadamente com as candidatas por R$10 e, na noite da escolha, por R$15. O evento contará com a animação de Schê Rodrigues e Banda, além do Grupo Presença