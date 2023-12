Canoas ganha 14 novas linhas de ônibus temporárias até o Natal

Horários especiais no transporte público coletivo começaram a ser disponibilizados à população canoense nesta quarta-feira (13). Serão 14 novas linhas em circulação até o dia 23 de dezembro, a fim de atender o aumento do fluxo de pessoas nos shoppings da cidade em função das compras de Natal.

As rotas previstas no cronograma da concessionária contemplam o ParkShopping e Canoas Shopping, em atendimento a uma solicitação da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidades. "Esse acréscimo de horários busca proporcionar o aumento da oferta de linhas a fim de atender um número maior de passageiros em um período do ano muito aguardado pelo comércio. A circulação de pessoas nos estabelecimentos comerciais da cidade, em busca dos presentes das festas de final de ano, reflete também na demanda do transporte coletivo", afirma o secretário da, Gilson Azevedo.

As novidades buscam atender também a demanda de trabalhadores dos dois shoppings, que possuem horário de funcionamento estendido nessa época. Ainda segundo o secretário, a linha ParkShopping x Centro será a responsável por alimentar as demais que partem da área central, sempre transportando os usuários do estabelecimento para o Centro.