Nova base do Samu é inaugurada em Bento Gonçalves

A prefeitura de Bento Gonçalves realizou a entrega da nova base do Samu no município da Serra. O espaço irá proporcionar mais agilidade, segurança e qualidade para os servidores. Localizada junto ao Complexo de Saúde, no Botafogo, a nova base conta com estacionamento para seis ambulâncias, dois dormitórios de equipe básica, um dormitório para equipe de avançada, banheiro e vestiário masculino e feminino, cozinha e refeitório, administrativo e sala de treinamento. O valor da obra é de R$ 1,5 milhão

O Samu de Bento Gonçalves é referência em atendimento. Desde 2019, de forma pioneira, conta com a regulação compartilhada remota, em que os médicos reguladores no município passaram a receber as chamadas de urgência realizadas por intermédio do 192. Neste ano, o trabalho foi ampliado com a regulação médica 24h, através do compartilhamento remoto com a central estadual do Samu.

Desde 2022, foi integrada ao trabalho uma viatura intermediária de atendimento, resultando num suporte a mais nas ocorrências diárias envolvendo acidentes. Este ano o serviço ganhou duas motolâncias, além de uma nova ambulância entregue na última semana pelo Ministério da Saúde.

Para a coordenadora da 5ª Coordenadoria de Saúde, em que está Bento Gonçalves, Tatiane Misturini Fiorio, que atuava como secretária no início da construção o local irá qualificar o serviço, além do tempo de resposta, o Samu local trabalha a questão de qualidade do serviço e relembra o caminho feito na cidade para aumentar a abrangência do serviço na região.