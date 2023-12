TCE dá parecer favorável à PPP da iluminação pública em Santa Maria

parceria público-privada (PPP) que vai modernizar o parque de iluminação pública de Santa Maria O Tribunal de Contas do do Rio Grande do Sul (TCE/RS) aprovou, nesta quarta-feira (13), a documentação da. Estão previstas as recuperações de cerca de 28 mil pontos com lâmpadas de LED. Com isso, o município pode dar prosseguimento ao processo que, agora, deve contar com o aviso de edital, a publicação da licitação e o leilão na Bolsa de Valores B3, em São Paulo.

A entrega de mais de 10 volumes de documentos foi realizada pela Prefeitura em 11 de outubro , em Porto Alegre, na sede do TCE/RS. A aprovação ocorreu antes do prazo de até 90 dias estipulados pelo órgão. "Ficamos muito felizes com a agilidade e o profissionalismo do TCE em aprovar os materiais que elaboramos sobre a PPP. Isto nos dá rapidez para seguirmos com as etapas deste importantíssimo projeto para Santa Maria, algo que vai mudar totalmente a nossa cidade", considera o vice-prefeito Rodrigo Decimo.

A PPP da iluminação pública de Santa Maria está sendo feita junto do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que contratou o consórcio Houer Consultoria e Viana Castro Advogados para fazer a estruturação do projeto. Por meio da parceria, a totalidade dos pontos de luz de Santa Maria, aproximadamente 28 mil, serão substituídos por lâmpadas de LED.

Também está prevista a ampliação de 1.293 pontos para atender a demanda defasada. Outras 363 luminárias devem ser adicionadas anualmente de modo a suprir a expansão habitacional do município. Assim, ao final do contrato de 24 anos, cerca de 37 mil pontos de luz serão iluminados com lâmpadas de LED na cidade e no interior.