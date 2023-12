Estoques do Hemocentro de Pelotas estão em nível crítico

O Hemocentro Regional de Pelotas (HemoPel) está precisando, com urgência, de doações de sangue de todos os tipos. Os estoques estão em nível crítico e o atendimento pode ser comprometido nos hospitais que dependem da distribuição - em Pelotas, o São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa; além de outros 23 municípios das regiões Sul e da Campanha. O atendimento para doações é de segunda a sexta-feira das 7h30min às 17h30min, sem fechar ao meio-dia, e a legislação garante folga aos trabalhadores no dia da doação.

Podem doar pessoas saudáveis, sem sintomas gripais, com idade entre 16 e 70 anos incompletos, com peso superior a 50 quilos. Porém, os adolescentes (16 e 17 anos) precisam ter autorização dos responsáveis legais. O candidato a doador deve procurar o HemoPel, portando documento de identidade com foto.

No dia da doação, precisa estar alimentado, ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes por ano. Mulheres a cada três meses, até três doações anuais.

Pessoas que não tiveram contato com suspeitos ou confirmados para Covid-19 podem doar. Quem teve a doença pode doar 10 dias após ser considerado curado. Após as vacinas, é necessário esperar alguns dias. Nos casos da vacina da gripe e da CoronaVac, é possível doar depois de dois dias. Para as demais vacinas contra a Covid-19, são necessários sete dias de intervalo. O Hemocentro fica na avenida Bento Gonçalves, 4569.