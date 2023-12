Local para atendimento a autistas será aberto em Imbé

Acontece no sábado (16), às 11h, a inauguração do Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe, política destinada a garantir e a promover o atendimento às necessidades das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O evento contará com a presença do governador Eduardo Leite e do vice-governador Gabriel Souza, além da secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann.

O novo espaço será referência regional no Litoral Norte no atendimento às necessidades específicas das pessoas com autismo, com foco no desenvolvimento pessoal, na inclusão social, na cidadania e no apoio às famílias. A equipe que atuará no espaço será formada por psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermeiro, assistente social, educador físico, neuropediatra, neurologista e psiquiatra infantil.

De acordo com Magda Dörr, titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a implantação também influenciará na diminuição das filas de espera para atendimento especializado. Ela adianta que a pasta está finalizando a estruturação do espaço, com equipamentos característicos dos atendimentos que serão ofertados. Reconhecido mundialmente como principal símbolo do autismo, o laço colorido em forma de quebra-cabeça está presente na identificação visual do prédio.

O CAS TEAcolhe funcionará na avenida Porto Alegre, no 275, no Centro, na antiga sede do tabelionato da cidade, O local servirá de referência regional para a 5ª região de Saúde, que inclui, além de Imbé, as cidades de Tramandaí, Osório, Caraá, Santo Antônio da Patrulha, Cidreira, Balneário Pinhal, Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas e Tavares.