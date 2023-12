Alto Uruguai busca certificação para a produção de citrus

Um evento realizado em Erechim tratou sobre a Indicação Geográfica da Citricultura do Vale do Rio Uruguai. A atividade foi organizada pela Emater, Sebrae, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) e Associação de Municípios do Alto Uruguai (AMAU).

O representante da Emater, Luis Poletto relatou os benefícios para os agricultores, com o avanço desse processo. Segundo ele o Vale do Uruguai que compreende a região de Erechim até Frederico Westphalen tem sete mil hectares de laranja plantada, que representa 50% da produção gaúcha e bem acima de toda a produção de Santa Catarina.

Já o vice-presidente da AMAU e prefeito de Itatiba do Sul, Valdemar Cibulski, avaliou a produção local. "Temos grande qualidade comprovada de nossa laranja. Itatiba do Sul tem a maior área de plantio de laranjas da região, com 700 hectares", afirmou. Durante a reunião de trabalho, foi apresentado um case de Pinto Bandeira, na Serra gaúcha, que obteve Indicação Geográfica para sua uva, que é utilizada pelas principais vinícolas do Rio Grande do Sul.

A laranja produzida no Vale do Rio Uruguai é reconhecida nacionalmente pela qualidade de coloração de fruta e suco, além do brix (que é o grau de doçura de uma fruta) alto e baixa acidez. Essas características fazem com que a laranja seja usada para fazer blends, para melhorar o suco de outras regiões do país. O objetivo desse trabalho realizado na URI Erechim é dar início ao processo que irá caracterizar o produto até seu reconhecimento.

No diagnóstico realizado com o apoio do Sebrae nacional no final de 2021, houve uma sinalização otimista para uma possível Denominação de Origem para o citrus do Vale do Rio Uruguai. A certificação é dada para serviços ou produtos cujas características ou qualidades podem ser atribuídas à origem geográfica, ou seja, são produtos e serviços que reúnem propriedades exclusivas da região. A partir de agora se tem a necessidade de envolver as lideranças das microrregiões para organizar um grupo de trabalho para, ao final desse processo ter o reconhecimento de Indicação Geográfica, agregando valor à produção do Vale do Uruguai.