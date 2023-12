Parobé tem nova Rua Coberta e anuncia pacote de obras

O prefeito de Parobé, Diego Picucha, realizou a entrega da Rua Coberta da Praça 1º de Maio. O espaço, que fica no coração da cidade, passou por uma grande obra de ampliação e revitalização, quase dobrando de tamanho, com mais de 1,5 mil metros quadrados.

O espaço contou com a substituição total da cobertura e piso, recuperação da estrutura metálica e a troca dos revestimentos. Com mais de R$ um milhão de investimento, a obra englobou ainda troca de toda a iluminação tradicional por iluminação LED, além de um trabalho extenso de paisagismo e embelezamento do local.

Além da entrega da Rua Coberta, o evento serviu ainda lançar um pacote de obras e ações estruturantes já implementado pelo município, que demandará mais de R$ 42 milhões de investimento. O Mãos à Obra Parobé pretende garantir a execução de obras e ações em 2024, em áreas como educação, habitação, energia sustentável, lazer e esporte, saúde e pavimentação de vias.

Ao todo serão 50 vias pavimentadas, a construção de três escolas (duas de ensino fundamental e uma de ensino infantil), além de reformas em outros educandários. Para a área da habitação, serão destinados R$ 4,5 milhões para erguer moradias populares.

Ainda no pacote, a unidade básica de saúde Cohab será ampliada em 2024. O Parque do Festejando terá um investimento de R$ 5 milhões para a reformulação. O município também iniciará a construção de uma usina fotovoltaica, que irá atender a demanda de todos os prédios públicos do município, além da parte de iluminação pública.