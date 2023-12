Monumento ao Imigrante será restaurado em Lajeado

A secretaria da Cultura, Esporte e Lazer de Lajeado vai iniciar o processo de restauração do Monumento ao Imigrante, a partir de domingo (17). A obra de arte, que está instalada na entrada da cidade, começará a ser removida do local a partir das 7h.

A peça será levada ao ateliê do artista plástico e escultor Marcos Datsch de Oliveira, que foi o responsável pela criação e construção do Monumento ao Imigrante e foi contratado para realizar os restauros. Esse será o primeiro de três monumentos a ser restaurado, e os três ficarão a cargo de Datsch. Os outros são o Monumento do Centenário da Independência do Brasil, localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Matriz), e o Monumento do Centenário da Revolução Farroupilha, que também fica na Praça da Matriz.

Os monumentos apresentam sinais de deterioração causados por ações climáticas. As principais questões a serem resolvidas pelos restauradores são rachaduras, desgastes e trincos, além de pichações e marcas. Conforme o secretário de Cultura, Carlos Reckziegel, será um importante investimento para a preservação do monumento, que depois terá como destino o Parque do Imigrante. O novo local de instalação foi decidido em conjunto com o Conselho Municipal de Cultura. Cabe salientar que é será a segunda troca na cidade.

Datsch possui conhecimento e experiência no desenvolvimento de trabalhos desta natureza com obras em outros municípios, como Estrela, Brochier, Fazenda Vilanova, Nova Bréscia, Encantado, Marques de Souza, Balneário Pinhal, entre os anos de 1989 a 2023. Em Lajeado, foi o autor do Monumento do Imigrante, instalado na cidade no município em 1993. Inicialmente, a obra ficava em uma rótula na Pasqualini com a Avenida Acvat. Em 2010, foi recolocada no local atual, na entrada da cidade. A escultura tem a representação de dois homens, uma mulher, uma criança e uma roda, representando o trabalho dos imigrantes.