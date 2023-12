Gramado e Canela terão app de transporte exclusivo para mulheres

As cidades de Gramado e Canela vão contar com um aplicativo de transporte exclusivo para o público feminino. Trata-se do Lady Driver, que está presente em 180 municípios do Brasil e com mais de dois milhões de passageiras cadastradas. Até o final de 2023, a plataforma vai iniciar atividades nas duas principais cidades da região das Hortênsias e atender a alta demanda da temporada.

O aplicativo só aceita mulheres como motoristas, e já está em fase de cadastro de condutoras interessadas, onde mesmo optando por um município, na prática poderá operar nas duas cidades, Gramado e Canela. O aplicativo também tem um serviço de transporte via agendamento, de crianças de 8 a 12 anos e também idosos, que necessitam viajar sem acompanhamento.

Para se tornar uma motorista Lady Driver, é preciso baixar o aplicativo e atender algumas exigências básicas. Conforme Tatiana Cidade, responsável pela Agência Alpha Sirius de Canela que faz a gestão do marketing e lançamento do app na região, uma das razões responsáveis pelo grande sucesso nacional do aplicativo é a garantia de segurança, pois, segundo ela, essa é a principal necessidade das mulheres atualmente. "Nós temos um sistema para conferir a veracidade do CPF no cadastro das passageiras via conexão com o servidor da Polícia Federal e da Receita Federal. A motorista, ao se cadastrar, tem de apresentar seus documentos pessoais e documentos em dia do veículo, digitais e foto", explica Tatiana.

O aplicativo oferece a opção de escolha por veículos que tenham cadeirinha infantil, bem como agendar leva e trás de crianças em suas escolas ou atividades extraclasse, mesmo sem a presença dos pais. Pelas redes sociais (@ladydrivergramadocanela) é possível conhecer mais sobre a ferramenta.