Saque emergencial do FGTS é liberado na cidade de São Sebastião do Caí

A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento do saque emergencial do FGTS para pessoas que foram atingidas pela enchentes de novembro em São Sebastião do Caí. Para encaminhar o pedido, os trabalhadores devem solicitar através do aplicativo FGTS da Caixa direto pelo celular. O saque dos valores ser feito até o dia 26 de fevereiro.