Novo trecho revitalizado do Centro de Gravataí é entregue

A prefeitura de Gravataí entrega, nesta quarta-feira (13), às 19h, mais uma etapa do projeto Novo Centro. Trata-se da revitalização da praça Engenheiro Leonel de Moura Brizola, conhecida como Praça do Quiosque, em frente ao Hospital Dom João Becker. O espaço ganhou novo pavimento, paisagismo, rede de esgoto e iluminação mais moderna e eficiente.

O Quiosque da Cultura, área para apresentações e exposições artísticas instalado no local, também foi repaginado. Na mesma solenidade, o prefeito assinará ordem de início da revitalização asfáltica de todas as ruas que compõem o Quadrilátero Central (Anápio Gomes, José Loureiro da Silva, Doutor Luiz e Coronel Sarmento).

A obra na praça, que inclui acessibilidade, foi executada entre junho e dezembro pelas secretarias de Serviços Urbanos, de Obras Públicas e a pasta de Cultura, Esportes e Lazer. O investimento foi de R$ 500 mil. A revitalização ajuda a melhorar a circulação viária no chamado Quadrilátero Central, principalmente pelas novas calçadas, que trazem maior segurança e mobilidade para os pedestres. O Quiosque da Cultura também voltará a ser usado pela comunidade. Na solenidade, inclusive, será instalada uma placa em homenagem ao arquiteto equatoriano Gustavo Arrata, que fez o projeto arquitetônico em 1973.

A iniciativa está inserida no projeto Novo Centro, que tem o objetivo de modernizar os espaços públicos, estimular o comércio, oferecer novas opções de lazer e melhorar a mobilidade urbana. Entre as ações estão a construção do Mercado Público, ainda em obras. A estrutura terá espaço para 24 lojas, entre açougues, peixaria, administração, espaço cultural com palco para apresentações voltado para o estacionamento com 144 vagas. No segundo piso haverá uma área para feiras e eventos, copas e terraço.

Outra iniciativa que está em andamento no Centro é a implementação da Rua Coberta, entre as praças da Bíblia e Dom Feliciano, que serão totalmente revitalizadas. O local terá espaço para cerca de 30 empreendimentos gastronômicos e comerciais, além de um palco multiuso e área para lazer.