Ponte provisória é construída entre Passo Fundo e Marau

Os elevados volumes de chuva registrados em Passo Fundo têm causado profundos danos às estradas do interior de Passo Fundo, comprometendo também a situação de várias pontes no interior. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano tem recebido relatos e estabeleceu contato permanente com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário e a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Passo Fundo, em busca de trabalhos urgentes para a recuperação da mobilidade pelas estradas do interior.

Conforme o relato do secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Cristiam Thans, o município registrou problemas em 10 pontes, que foram recuperadas com recursos próprios. Já a ponte que liga Passo Fundo e Marau sobre o rio Jacuí, entre as localidades de São Valentim e Três Cerros, teve o seu pilar central danificado, o que impediu a reconstrução. Enquanto busca recursos em Brasília para a reconstrução da ponte, foi viabilizada a construção de uma ponte provisória junto ao Comando Militar do Sul.

Uma ponte provisória já foi construída pelo Exército e deverá permanecer no local pelos próximos meses, enquanto a nova ponte permanente é construída. A construção de uma ponte provisória pelo Exército Brasileiro é algo inédito em Passo Fundo, segundo Cristiam Segundo o relato do comando do Exército, haviam mais de 12 solicitações de obras, e essa foi contemplada pelos militares.