Prefeitura de São Leopoldo assina termo para determinar a construção de uma nova UBS em bairro da cidade

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi assinou na segunda-feira (11) o termo de imissão de posse de um terreno no bairro Duque de Caxias, que será utilizado pelo governo municipal para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). A prefeitura investiu R$ 250 mil pela desapropriação do imóvel, que até então pertencia à iniciativa privada.

Vanazzi falou sobre o empenho em realizar essa operação. "Quando recebemos essa demanda, pensei que seria uma movimentação simples: comprar a casa e instalar o posto de saúde. Mas a verdade é que a legislação tem muitas burocracias, especialmente em relação à saúde. Tivemos que adequar o projeto para as normas do Ministério da Saúde, e agora vamos iniciar as obras para que a população, não só do bairro, mas de toda a região, possa ser atendida", frisou.

A titular da Secretaria Municipal da Saúde, Andréia Nunes, destacou a organização da sociedade para falar sobre a criação da nova unidade no bairro. "Eu quero aproveitar o espaço para ressaltar as associações de moradores. São elas quem nos trazem as demandas e direcionam as ações do governo. E essa melhoria significará muito para essas pessoas. Nós queremos que as pessoas tenham acesso aos serviços precisando circular o menos possível, e esta é uma região que estava necessitando disso", afirmou.

Nelson Spolaor, titular da Secretaria Geral de Governo, falou sobre a importância do atendimento à população. "Nós tivemos que lidar com um processo burocrático bastante complexo para realizar essa compra. Na verdade, falamos em desapropriação, mas na prática se trata de uma compra, um investimento do governo, que se preocupa em ampliar o atendimento básico às pessoas que mais precisam", explicou