Casa de acolhimento em Ibirubá é criada a partir de convênio

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), firmou convênio com a prefeitura de Ibirubá para a criação da Casa de Acolhimento Regional do município. A assinatura do convênio ocorreu durante a abertura oficial da 1ª Feira da Pitanga e 14ª ExpoIbi, no Clube Cultural Esportivo Beneficente Divertido de Ibirubá, com a presença do titular da Sedes, Beto Fantinel, e do prefeito de Ibirubá, Abel Grave.