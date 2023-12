Obras da orla em São Borja devem ser entregues em 2024

Uma das cidades com imenso valor histórico cultural para o estado gaúcho, São Borja deve ganhar, em 2024, mais um atrativo turístico. Com 43 mil metros quadrados, a orla do Rio Uruguai, com a criação da avenida Beira-Rio, deve ser entregue pela prefeitura no primeiro semestre de 2024.

Ao todo serão investidos R$ 7 milhões. A estrutura contará com duas pistas asfálticas de circulação e pistas de caminhada, ciclovia, serviços de iluminação e uso sanitários, serviços de iluminação e drenagem estão entre as das atrações, com todo o cuidado em relação ao meio ambiente, de acordo com a prefeitura. Está previsto, também, um restaurante panorâmico, que será feito em parceria com a iniciativa privada.

As obras foram iniciadas em setembro de 2022 somente a primeira etapa foi concluída, em fevereiro deste ano com palcos para pequenos eventos, instalação de floreiras, iluminação LED. O intuito do projeto é de promover a cultura, o lazer, o turismo e a economia da cidade, segundo indica o prefeito, Eduardo Bonotto. "São Borja tem uma das maiores riquezas históricas e culturais do Brasil", analisa.

No entanto, a obra sofreu com problemas, sobretudo, no segundo semestre. Tanto em setembro quanto em novembro, a quantidade de chuvas protagonizou enchentes por conta da cheia do rio Uruguai. No mês passado, o nível chegou a quase 15 metros e, além de deixar pessoas desabrigadas, atrasou o andamento das intervenções.

De acordo com o prefeito, os atrasos são referentes aos imprevistos climáticos. As enchentes castigaram a Fronteira Oeste por mais de 50 dias. "Esse ano foi atípico. A chuva castigou bastante a cidade. Tivemos duas mil pessoas desabrigadas", lamenta o mandatário. Ele relata que, entre as ações concluídas, estão a drenagem e terraplanagem.

Para os próximos passos do cronograma de obras estão previstos a revisão da drenagem por causa das enchentes, para verificar o que precisará ser refeito por conta da cheia. Posteriormente, a urbanização, os meios fios, as calçadas, as ciclovias e pavimentação. A previsão da prefeitura é de que, até junho de 2024, a obra seja entregue para uso da população.