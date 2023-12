Frota de ônibus de Santa Maria recebe seis novos veículos com foco sustentável

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Santa Maria, o Consórcio do Sistema Integrado Municipal (SIM) e a Associação de Transportadores Urbanos (ATU) receberam, nesta segunda-feira (11) novos veículos para o transporte coletivo de Santa Maria. São seis ônibus com a tecnologia Euro 6, que reduz a emissão de poluentes no ar.

No município são 185 ônibus em circulação nas mais variadas linhas e itinerários. Estes novos carros serão usados para substituir veículos muito antigos da frota municipal. A aquisição dos ônibus é feita pelas empresas de transporte público de Santa Maria, com fiscalização da prefeitura.

O secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponsi, explica que outros cinco ônibus com o sistema Euro 5 também passaram a integrar a frota este ano, em fevereiro. "É uma exigência que os carros sejam trocados com periodicidade. Durante o auge da pandemia alguns veículos não foram substituídos, mas é compreensível, pois estávamos vivendo em um período complicado e de incertezas. Mas no final do ano passado retomamos o trabalho para estas trocas", destaca o titular da pasta.

O sistema Euro 6 é uma regulamentação da União Europeia que estabelece limites máximos de emissão de gases poluentes pelos veículos movidos a diesel. Esses limites são definidos de acordo com os diferentes tipos de poluentes, como dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, partículas sólidas, entre outros. O objetivo da regulamentação é reduzir a poluição do ar e promover uma logística sustentável.

Este é o mais recente padrão de emissões para veículos a diesel na União Europeia. Ele substituiu o sistema Euro 5, que estabelecia limites menos rigorosos para a emissão de gases poluentes. Com a redução das emissões de poluentes, os veículos equipados com o sistema contribuem para a melhoria da qualidade do ar e para a preservação do meio ambiente.