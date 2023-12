Igreja Sagrado Coração de Jesus será restaurada em Pelotas

Foi realizado, na sexta-feira (8), o anúncio das obras do projeto de restauração da cobertura da Igreja Sagrado Coração de Jesus de Pelotas. A intervenção permitirá o retorno do templo ao seu método construtivo original. A cerimônia de lançamento teve missa festiva, que reuniu a comunidade, autoridades, patrocinadores e integrantes do Ministério Público Estadual (MPRS), apoiador da iniciativa.

O projeto é realizado pela Perene Patrimônio Cultural e coordenado pela arquiteta Simone Neutzling. Orçada em R$ 1,5 milhão. Com duração de seis meses e início das obras em janeiro de 2024, contemplará ações de educação patrimonial com escolas da região, além de uma exposição histórica sobre a igreja.

Com previsão de início da obra na segunda semana de janeiro, Simone estima que o trabalho dure todo o primeiro semestre do ano. Segundo ela, um passo essencial para futuras obras no templo. "A execução da obra da cobertura tem por objetivo restaurar o sistema construtivo original do telhado e promover estabilidade estrutural à edificação para, depois, darmos continuidade ao processo de restauração integral da igreja", explica.

A Igreja do Porto, como é popularmente conhecida, nasceu no começo do século XX no espaço urbano responsável pelo desenvolvimento do município, o porto fluvial de Pelotas. A paróquia foi criada em 12 de novembro de 1912 pelo primeiro bispo da cidade, Dom Francisco Barreto. Sua construção ocorreu em etapas, onde primeiramente foi executada a porção posterior do edifício, que compreendia a capela-mor e as sacristias, e foi inaugurada em 7 de setembro de 1916. Posteriormente foi construída a parte da frente da Igreja, sendo inaugurada oficialmente em 1918.

O templo centenário, de linhas neoclássicas, é tombado como patrimônio histórico e cultural municipal e estadual por sua importância histórica, arquitetônica, estética e paisagística. Em 2020 a estrutura da igreja foi danificada durante um ciclone bomba. Apesar dos esforços para um salvamento emergencial, ainda havia grande risco de desabamento, portanto a restauração do telhado visa assegurar estabilidade à edificação.

Presente à cerimônia de lançamento do projeto, o diretor do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), Renato Savoldi, ressaltou também a importância imaterial da Igreja do Porto por suas celebrações e engajamento da comunidade. "Fazer essa cobertura e dar segurança ao templo é uma grata notícia de final de ano", resumiu.