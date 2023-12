Comitiva dos Vales fara visita a Blumenau na próxima semana

Com a presença do presidente da Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), Luciano Orsi, e do secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Rafael Mallmann, aconteceu na semana passada, em Mato Leitão, assembleia conjunta das Associações de Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e do Vale do Rio Pardo (Amvarp). Na oportunidade, além de deliberar pautas gerais de cada associação, foi confirmada a participação de uma comitiva de prefeitos em visita técnica à cidade de Blumenau-SC. O objetivo é buscar ferramentas que auxiliem na prevenção de novas enchentes.

A cidade catarinense, que enfrentou a maior tragédia da sua história há 15 anos, quando 24 pessoas morreram e mais de 25 mil tiveram que abandonar suas casas, se prepara para receber a comitiva do Vale do Taquari no dia 18 de dezembro. Além do prefeito Mário Hildebrand, o ex-governador e atual diretor de operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, organizam a agenda no vale catarinense.

Durante a reunião, o presidente eleito da Amvat, Jarbas da Rosa, destacou a importância de buscar a experiência daquela região para seguir construindo alternativas conjuntas para o futuro. "Queremos saber como foi a reconstrução de Blumenau, as experiências que podemos aplicar aqui, a estruturação da Defesa Civil e temas afins", destacou Jarbas, que também é prefeito de Venâncio Aires.

Durante assembleia, o presidente da Famurs solicitou votação interna dos prefeitos e repasse à entidade sobre o projeto que prevê recomposição da alíquota de ICMS para alguns setores. O objetivo é ter de forma clara, na próxima semana, a posição das prefeituras gaúchas com relação ao projeto.