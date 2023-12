Cestas básicas são entregues a recicladores em Passo Fundo

A Prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente entregou cerca de 200 cestas básicas com alimentos aos recicladores cadastrados na Recibela, Cootraempo e Cooamo. O Projeto de Lei que foi enviado pelo Executivo, aprovado pela Câmara de Vereadores e promulgado em outubro, prevê a entrega das cestas aos recicladores cadastrados nas entidades, na Usina de Reciclagem, localizada no bairro São João, e deve acontecer sempre no dia 5 de cada mês em 2024.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Rafael Colussi, a ação beneficia diversos trabalhadores e suas famílias. O projeto de lei idealizado pelo prefeito Pedro Almeida possibilitou a entrega de mais de 200 cestas básicas para os meses de outubro e dezembro. "Estou muito feliz em poder ver esse incentivo da Prefeitura para as pessoas que realizam um trabalho importante em Passo Fundo, que é a triagem dos resíduos e materiais recicláveis da nossa cidade. Por meio deste auxílio com as sacolas, as pessoas podem vir trabalhar mais tranquilas e dispostas, sabendo que depois chegarão em casa e terão alimento à família", destacou o secretário.