Hospital Universitário de Canoas registra media baixa de infecções na UTI Neonatal

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Universitário de Canoas comemorou os baixos índices de contaminação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da instituição. O serviço está entre os hospitais com a menor média no país, considerando entidades públicas e privadas, segundo índice da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

De janeiro a outubro deste ano foram seis infecções registradas no setor. Nos meses de maio, junho e outubro, não houve casos. O serviço recebe bebês de 18 municípios gaúchos.

Para conseguir reduzir os índices de transmissão hospitalar, foram intensificados o controle e vigilância das infecções. São realizadas vistorias diárias no setor para verificar se estão sendo cumpridas as medidas de prevenção, como a higienização das mãos e superfícies e o isolamento de pacientes suspeitos. Para manter as equipes mobilizadas, não falta criatividade:

Para atingir o baixo índice de infecção, uma estratégia tem feito a diferença na UTI Neonatal. Um lavatório instalado na entrada da unidade é parada obrigatória para quem deseja ingressar na unidade, desde a equipe até os familiares ou visitantes dos bebês internados. O espaço conta com pia, sabonete líquido, álcool em gel e papel toalha. A sinalização na porta ajuda a não esquecer: No início de cada turno chega a formar fila na entrada para a higienização.