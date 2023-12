Reunião em Caxias do Sul debate a situação e propostas para qualificar atendimentos na Macrorregião da Serra

Os atendimentos na área da saúde na Macrorregião Serra foram tema de reunião pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo caxiense. O encontro contou com a participação de representantes de entidades da área da saúde de diferentes municípios, autoridades envolvidas com o setor e vereadores caxienses, além da população local.

O presidente do grupo parlamentar, vereador Olmir Cadore destacou a necessidade de se criar propostas para ajudar nas melhorias na saúde da cidade e da região da Serra gaúcha. Conforme ele, o setor recebe muitas reclamações da população e exige um olhar mais atento dos órgãos públicos.

A partir da tribuna, a secretária municipal de Saúde, Daniele Meneguzzi, fez uma série de apontamentos acerca de recursos aplicados por Caxias do Sul nos hospitais da cidade. Conforme ela, o município assumiu as diretrizes operacionais dos pactos pela vida e de gestão de recursos e serviços de saúde em 2006. Atualmente, segundo Daniele, se recebe o Teto Financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) para custeio da assistência em saúde no valor anual de cerca de R$ 129 milhões, investindo 25,63% de recursos próprios para complementar as despesas com saúde.

A secretária explicou que a assinatura deste pacto de gestão foi estabelecida a partir de uma média de atendimentos, mas dois anos após a assinatura, a cidade começou a sentir o impacto e o déficit do Teto MAC. A titular da pasta da saúde municipal também divulgou uma proposta para que seja compartilhado o custeio com todos os municípios da Serra Gaúcha, que são atendidos por Caxias do Sul de forma proporcional, levando em consideração o número de habitantes de cada lugar.