Começam as obras no antigo 'esqueletão', no Centro de Santa Maria

teve sua obra iniciada com a realização de um ato simbólico em frente ao empreendimento. O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, e o vice-prefeito, Rodrigo Decimo, participaram do evento que celebrou a retomada da obra que esteve parada por 50 anos até a venda do prédio à Construtora Jobim O prédio Galeria Rio Branco, o "esqueletão" de Santa Maria e agora denominado Maria com Amor,com a realização de um ato simbólico em frente ao empreendimento. O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, e o vice-prefeito, Rodrigo Decimo, participaram do evento que celebrou a retomada da obra que esteve parada por 50 anos, em maio deste ano.

O empreendimento fica localizado na Avenida Rio Branco, tida como a "espinha dorsal" do Distrito Criativo Centro-Gare. Conforme Decimo, que também é o coordenador executivo da iniciativa que busca a revitalização do Centro Histórico de Santa Maria, a conclusão desta obra vai se somar às demais ações que já estão em curso: "O território do Distrito Criativo está cada vez mais coeso. Com a finalização da Gare da Viação Férrea, da Praça Saldanha Marinho e do Clube dos Ferroviários, teremos os principais pontos revitalizados que, assim, como o prédio, vão movimentar a vida das pessoas no Centro Histórico", avalia.

Serão 298 apartamentos no estilo estúdio e cerca de 20 lojas na galeria do térreo, que vai ligar a avenida à rua Dr. Francisco Mariano da Rocha. Nas áreas de uso compartilhado haverá rooftop com piscina, espaço gourmet, sala de jogos, espaço fitness, lavanderia, loja de conveniência 24 horas, capela e restaurante. A edificação será composta por duas torres, de 16 andares. Na área externa do prédio, ainda serão feitos quatro murais pelo artista Juliano Lopes. São eles: Virgem Maria; três arcanjos; Ipê roxo; Avenida Rio Branco, Gare da Viação Férrea e Vila Belga.

O prédio começou a ser construído na década de 1960, mas a construção foi interrompida há 53 anos, em 1970, tendo sido alvo do processo de arrecadação pelo município de Santa Maria. Em 2017, a Prefeitura declarou o imóvel vago, por abandono, e determinou a arrecadação, a incorporação e a transferência ao patrimônio do município.