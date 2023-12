Prefeitura propõe três mudanças no Plano Diretor de Erechim

A prefeitura de Erechim realizou, na sexta-feira (8), na Câmara de Vereadores, uma audiência pública sobre as propostas de três alterações do Poder Executivo no Plano Diretor do município. Entre os temas estão permitir a prática de esportes e atividades físicas no bairro Industrial, criar uma unidade mista e um eixo de comércio e serviços.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, apresentou as sugestões de mudanças e o servidor, Renan Müller, detalhou cada ponto das propostas. A primeira delas é permitir a prática de esportes e atividades físicas no bairro Industrial, com a instalação de academias, quadras esportivas e similares, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que trabalham e moram na área industrial e arredores.

A segunda modificação no Plano Diretor é criar um eixo de comércio e serviços em toda extensão da rua Fioravante Tagliari. Em função da necessidade de adequar o uso daquela região às características atuais que estão sendo desenvolvidas. Com isso, o local passaria a permitir mais atividades econômicas e, assim, a abertura de novas empresas, uma das possibilidades é a instalação e abertura de depósito e comércio de agronegócio.

A terceira proposta de mudança diz respeito à criação, na região do viaduto Ruben Berta, de uma unidade mista, porque ali há residências, comércio, indústria e bares. A prefeitura vê a necessidade de fazer estas alterações para abertura de novas empresas, compatibilizar esta área da cidade com o atual uso dela e colaborar com o desenvolvimento comercial e turístico. A intenção é que essa nova legislação crie regras mais claras para a instalação nessa localidade.

Conforme o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, os eixos de comércio e serviços são vias com predominância de atividades comerciais e de serviços gerais, que possibilitam o desenvolvimento econômico e social e a valorização da região. "Não há interferência negativa nas propostas de alterações do Plano Diretor, muito pelo contrário. O que está sendo sugerido vem para melhorar a qualidade de vida da população, fomentar o bem-estar da comunidade e a geração de emprego e renda no município, são mudanças construtivas e benéficas às pessoas", observa. Novas audiências sobre essas mudanças devem ocorrer nas próximas semanas.