Tacchini lança aplicativo para acompanhar evolução de pacientes

O Tacchini Sistema de Saúde criou e colocou em funcionamento o TacchiProtect. O aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente nas lojas de cada sistema operacional dos celulares realiza o acompanhamento em tempo real da evolução do atendimento do paciente no Pronto Socorro dos hospitais Tacchini, de Bento Gonçalves, e São Roque, de Carlos Barbosa.

Durante a realização do cadastro do paciente, que ocorre logo após o processo de triagem, o acompanhante fornece um número de telefone onde deseja receber uma senha única via SMS. Após baixar o aplicativo, basta inserir o código para acessar todas as informações a respeito do atendimento do paciente.

A atualização do status é realizada automaticamente, uma vez que o aplicativo está integrado ao sistema interno do Tacchini. O acompanhante recebe na tela do celular, em tempo real, quais os procedimentos estão sendo realizados pela equipe multiprofissional e o tempo médio de duração de cada etapa de atendimento, incluindo a realização de exames quando necessário.

A utilização do aplicativo não invalida a entrada de um acompanhante em casos previstos em lei, como crianças, idosos ou pessoas com alguma necessidade especial. Inicialmente o aplicativo está ativo para os atendimentos no Pronto Socorro, mas a intenção do Tacchini Sistema de Saúde é ampliar gradativamente sua abrangência, contemplando os pacientes internados.