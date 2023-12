Sesc inaugura unidade em Palmeira das Missões

Nesta segunda-feira (11), o Sesc abre as portas da sua nova unidade em Palmeira das Missões, em uma cerimônia de inauguração que acontece às 14h. O local, situado na Rua Marechal Floriano, 954, funcionará a partir do dia 12 e conta com uma academia - com vestiário, estúdio de pilates e sala de ginástica - ampla área de atendimento e sala multiuso para atividades do grupo de idosos do Sesc Maturidade Ativa e outros projetos.