Oktoberfest de Igrejinha gera R$ 3,8 milhões para 95 entidades

34ª Oktoberfest de Igrejinha totalizou R$ 4.839.230,77. O montante foi alcançado a partir da soma de valores obtidos pela Amifest com a venda de ingressos e bebidas, além daqueles arrecadados pelas entidades que comercializaram alimentos e souvenirs durante a festa. A Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest) divulgou, durante a Festa da Colheita, realizada semana passada, que o resultado financeiro da.

Nesta edição, novamente, o valor de arrecadação da Amifest já conta com o resultado do Aquece Oktober. Do total arrecadado nesta edição da festa, a Amifest reservou R$ 952.1 mil para as atividades da edição do próximo ano, incluindo o fundo de reserva estatuário, o fundo de investimento em infraestrutura das próximas edições e o caixa para a edição de 2024 da festa. O restante do valor (R$ 3.887 milhões) foi dividido e repassado para 95 entidades da região, além de outros dois repasses para auxiliar as vítimas das enchentes em Igrejinha e no Vale do Taquari.

Entre as áreas contempladas, a Saúde da região recebeu o maior valor, totalizando R$ 1.130 milhão. E seguindo a tradição, o Hospital Bom Pastor de Igrejinha foi contemplado com o maior repasse, no valor de R$ 900 mil. Outros cinco hospitais regionais, das cidades de Três Coroas, Taquara, Parobé, Rolante e Riozinho, também receberam repasses que totalizaram R$ 230 mil.

Além disso, setores da segurança pública, educação, cultura, esportes, dentre outros também foram contemplados Neste ano, além das entidades beneficiadas, a Amifest decidiu estender sua solidariedade às vítimas das enchentes que assolaram a cidade de Igrejinha, em novembro, e o Vale do Taquari, em setembro. A entidade decidiu destinar R$ 50 mil para as vítimas do desastre climático na cidade que é a casa da Oktober.

O presidente da 34ª Oktober, Marcelo Kunst ainda explicou que o resultado positivo desta edição é consequência do esforço coletivo. Ele destacou que fazer parte dos mais de 3 mil voluntários que fazem a festa acontecer é um grande desafio, mas também é motivo de emoção.