Westfália busca reconhecimento por produção de biscoitos

Fábricas da cidade farão ação para distribuir doces às crianças, enquanto Natal da cidade deve explorar o tema

A confecção dos biscoitos na cidade também é feita pelos moradores da cidade, de forma artesanal e que preservam, de certa forma, receitas que surgiram há décadas. Um desses casos é da moradora de Westfália, Gleci Wiethölter. Aos 67 anos, ela afirma que aprendeu a fazer os biscoitos com a sua família desde criança. "A minha mãe e a minha sobra também faziam isso em casa e passaram a ideia para os jovens", relembra.

Para esta época do ano, Gleci conta que confecciona de maneira artesanal para os familiares e alguns moradores que encomendas os biscoitos. "Mas eu não faço assim para vender. Eu faço porque eu gosto", comenta Gleci. Os doces costumam fazer sucesso dentre os amigos e demais familiares.

A época do Natal é vista como uma oportunidade para a cidade mostrar o talento na produção desses doces. Além disso, a Vila Temática Dossland e a prefeitura estão ornamentadas especialmente com a temática natalina. E a decoração do acesso ao Parque Nacional dos Eventos fica por conta dos pinheiros das marcas parceiras.

As empresas apoiadoras desse projeto - Biscoitos Klain, Biscoito Konrad, Padaria Paissandu e Padaria da Rejane - se uniram para a data e vão, além de confeccionar produtos exclusivos do Natal, distribuir para as crianças do município biscoitos decorados com a temática natalina.

"Estaremos distribuindo para as escolas do município de Westfália serão 1.000 pacotes com quatro pacotinhos de biscoitos de cada empresa será entregue nas festas de escolas para crianças. Este é o segundo ano em que fazemos essa ação nas escolas da cidade, visto o sucesso do ano passado", conta Débora de Andrade, analista de marketing da Biscoitos Klain.

Ainda, em relação ao fim de ano, o 7° Natal Iluminado in Dossland, terá abertura no dia 16 de dezembro, às 19 horas, no Parque Municipal de Eventos. Na parte musical, a programação incluirá a apresentação do Grupo Instrumental e Coral Municipal, e o show da dupla Matheus e Mathias.

O espetáculo natalino "O Natal Encantado de Dossland, com chegada do Papai do Noel. Além disso, brinquedos infláveis e food trucks. E presença da ervateira Itapuca para disponibilizar gratuitamente o chimarrão para o público.