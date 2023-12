UFPel inaugura espaço voltado para a pesquisa

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) realizou, nesta quinta-feira, a inauguração do Innovat B3. O hub tecnológico nasceu a partir do incentivo de R$ 2,6 milhões, por meio do edital Inova Cluster Tecnológicos, promovido em 2022 pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs). O ambiente compreende dois contêineres que funcionarão como laboratórios.