Hospitais de Passo Fundo recebem R$ 3,6 milhões em equipamentos

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, estiveram em Passo Fundo para as solenidades de entregas oficiais de novos equipamentos para hospitais da cidade. No Clínicas, foram investidos R$ 2,6 milhões em recursos do Estado para a compra de um aparelho de angiografia e hemodinâmica. No Hospital de Olhos Dyógenes A. Martins Pinto Lions, a cerimônia celebrou a aquisição de equipamentos para cirurgias oftalmológicas a partir de um aporte de R$ 1 milhão.

Usado no diagnóstico e tratamento de disfunções neurológicas, endovasculares e cardiológicas, o aparelho de angiografia e hemodinâmica é o terceiro equipamento em funcionamento no Centro de Hemodinâmica do Hospital de Clínicas. O local é referência para quatro Coordenadorias Regionais de Saúde, representando uma população de cerca de 1,6 milhão de pessoas.

O serviço conta com tecnologia e equipe para procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos nas áreas cardíaca, vascular e neurológica. Além de cirurgias vasculares e endovasculares, angioplastias, cateterismos e procedimentos neurológicos intervencionistas relacionados a aneurismas e acidentes vasculares cerebrais (AVC), o novo equipamento oferece tecnologia para o Implante Percutâneo de Válvula Aórtica, conhecido como Tavi, que é um procedimento para a troca da válvula aórtica sem necessidade de abertura da cavidade torácica.

O Hospital de Clínicas também contou com R$ 5,8 milhões para obras de ampliação e reforma dos setores de diálise, pediatria, Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), maternidade e internação clínica e cirúrgica, que foram visitados pelo governador e pela secretária. Com a nova estrutura e equipamentos, o hospital projeta um aumento de 40% na capacidade de atendimentos de média e alta complexidade.

O Estado investiu R$ 1 milhão no Hospital de Olhos que adquiriu um microscópio cirúrgico para cirurgias oftalmológicas e um vitreófago, utilizado em cirurgias de catarata e vitrorretinianas. O microscópio fornece uma melhor visualização para todos os tipos de cirurgias oftalmológicas. As imagens são exibidas em alta definição.

As aquisições tornam as cirurgias cada vez mais automatizadas e dependem menos da interferência humana, potencializando a segurança do paciente. Por isso, a nova tecnologia possibilita a realização de um maior número de procedimentos cirúrgicos com um alto grau de segurança e resolutividade.