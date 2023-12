Pacote de 37 obras é assinado pelo prefeito de Santa Rosa

O prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei, promoveu a assinatura da ordem de início de 37 obras no município. O Executivo vai investir R$ 16,6 milhões em pavimentação. A ação aconteceu no Centro Cívico e reuniu autoridades, a imprensa e a comunidade.

Ao todo, 14 bairros e localidades do interior serão contemplados com melhorias: Agrícola, Central, Centro, Cruzeiro, Flores, Glória, Sulina, Planalto, Timbaúva, Jardim Petrópolis, Lajeado Faxinal, Lajeado Ipê, Lajeado Bonito e Lajeado Paulino. Durante o anúncio, o Prefeito Anderson Mantei, destacou que a cidade vive uma nova era de transformação e conquistas, "Todas localidades receberam melhorias e as obras irão continuar", disse.

Desde o início de 2021 até agora, foram investidos R$ 110 milhões em obras no município (151 concluídas e 65 em execução). Além disso, outras 230 obras já estão previstas para iniciar, com recurso garantido de R$ 190 milhões. A previsão é de que, até o fim do ano que vem, a cidade irá receber mais de R$ 300 milhões em investimentos e melhorias.