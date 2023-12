Atingidos por chuvas em Venâncio Aires receberão R$ 1 mil

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, anunciou nesta quinta-feira (7) que utilizará recursos próprios do município para repassar dinheiro às famílias atingidas pelas chuvas. Através de um projeto de lei, a prefeitura pretende destinar R$ 1 mil por família cadastrada no programa SOS Mariante e ainda não beneficiada com os programas em andamento. A expectativa é de que o benefício chegue a até 400 famílias atingidas nas regiões do 2º e 9º distritos.

O prefeito ressaltou que foi preciso reavaliar o orçamento municipal para a concessão do benefício. Depois dos programas municipais já aprovados e em andamento, que contemplam empresas com recursos até R$ 5 mil e agricultores com R$ 1 mil, o objetivo é atender também famílias ainda não contempladas pelos recursos municipais, estaduais ou federais. O chefe do Executivo também criticou a demora da União em liberar cerca de R$ 800,00 por família atingida pela enchente de setembro - os valores foram prometidos pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Do total de 1.342 pessoas cadastradas em mutirão realizado na Vila Mariante e ginásio de Linha Mangueirão, a Prefeitura já contempla 26 empresas e 174 agricultores através dos eixos Econômico e Agrícola que estão em fase final de pagamento. Além disso, 41 famílias cadastradas no Cadastro Único do governo federal receberam auxílio em programa específico do governo do Estado. "Faremos um filtro desses cadastros e a união das famílias para chegar ao número final de contemplados aqui no município. Datas e formas de pagamento serão anunciadas através de decreto após a aprovação da lei", explica o prefeito.

Além de auxiliar na reconstrução de moradias e das finanças familiares, o recurso deve ser um estímulo econômico para a região, aumentando o poder de consumo e a circulação de bens e serviços nas comunidades mais atingidas pelo desastre. O texto deve ser avaliado pelos vereadores nos próximos dias.