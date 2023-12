Programação de Natal de Canoas inicia nesta sexta-feira

O "Natal da Transformação 2023 - A Paz é o Caminho" inicia nesta sexta-feira (8) com a abertura oficial do evento, a partir das 19h, na Praça da Emancipação, localizada em frente à sede da Prefeitura de Canoas. A comunidade terá acesso gratuito a atividades culturais e apresentações artísticas até o dia 25, no Centro da Cidade. A programação será realizada simultaneamente nas praças da Emancipação e na Praça do Avião.

Na Praça do Avião, na avenida Getúlio Vargas, a população encontra um espaço lúdico com a Casa do Papai Noel. A descontração ficará por conta do passeio temático. O trenzinho decorado com luzes e enfeites natalinos estará à disposição dos visitantes, exceto no dia 24, sempre das 18h30 às 23h. O passeio gratuito fará o trajeto pelas ruas Ipiranga, 15 de Janeiro e Frei Orlando. A programação conta também com apresentações artísticas, shows, Presépio Natalino e decoração simbolizando a paz.

Nesta sexta-feira, às 20h, ocorre o show de Rafa Schuler, com o Christmas Rock. Já no sábado (8) estão previstas as apresentações do Clube do Pagode (19h15), do artista tradicionalista Baitaca (20h15) e de MC Jean Paul. A programação completa está no site da prefeitura.