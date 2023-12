Gravataí protocola projeto para alterar salário dos professores

A prefeitura de Gravataí enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que garante o pagamento do piso salarial a todos os professores da rede municipal e ainda concede reajuste salarial aos demais níveis da categoria. A proposta foi construída pelo prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, e equipe com o Sindicato dos Professores Municipais de Gravataí.

O novo projeto de lei assegura o piso salarial nacional a cerca de 200 professores que ainda não o recebiam, além de reduzir distorções provocadas por duas leis municipais de 2019 que geravam um efeito cascata impagável na folha de pagamento da educação. Se o projeto for aprovado pelos vereadores, a partir da reposição concedida em janeiro nenhum professor estará recebendo abaixo do piso.

A nova proposta prevê alterar de sete para cinco os níveis da carreira do magistério, garantindo percentual mínimo de reajuste entre cada nível. A cada reajuste do piso (nível 1), a diferença entre os quatro níveis superiores da carreira será definida em 7% em 2024, 8% em 2025, 9% em 2026 e 10% a partir de 2027. O nível 1 compreende curso de nível médio de magistério; o nível 2, graduação no ensino superior; o nível 3, especialização na área da educação; o nível 4, mestrado; e o nível 5, doutorado.

"Ouvimos as reivindicações dos professores e construímos juntos com a categoria uma proposta viável para os cofres da prefeitura, que valoriza os educadores e nos permite continuar com investimentos na educação e em outras áreas essenciais para nossa cidade, como saúde, segurança e infraestrutura", avalia o prefeito Zaffalon. Atualmente, são 3.144 profissionais na educação da rede municipal.