Santo Antônio da Patrulha recebe a 36ª edição do Rodeio Crioulo Nacional

O 36° Rodeio Crioulo Nacional de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, tem início nesta quinta-feira (7), e ocorre até o 10, no Parque de Rodeios do Sindicato Rural, na localidade de Barro Vermelho. A abertura dos portões acontece às 7h, e as primeiras atividades começam às 8h.

A programação conta com as tradicionais atrações campeiras e artísticas para a alegria dos amantes do tradicionalismo gaúcho. Entre as atividades está o Criolaço, que é uma prova de raças crioulas e é realizada em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). Também faz parte do rodeio diversas modalidades do Laço Comprido e mais de 30 invernadas artísticas. Além disso, mais de R$ 55 mil em premiação no Rodeio.

O Rodeio terá, também, a presença da Feira da Agricultura Familiar que terá espaço exclusivo. O espaço conta com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. O evento é uma realização do Sindicato Rural, em parceria com os CTGs Cel. Chico Borges, Patrulha do Rio Grande e Pedro Elisbão, com o apoio da prefeitura.

Pensando no bem-estar do público, caso chova em alguns dos dia, a organização instalou tendas por todo o porque. Os valores dos ingressos são R$ 5,00 por pessoa (crianças até 12 anos não pagam). O estacionamento custa R$ 10,00 por carro e R$ 50,00 para veículos pesados. A programação completa está disponível nas redes sociais do evento (@rodeiostoantoniodapat).