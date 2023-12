Arroio do Meio recebe verba para consertar prédios públicos

Foi assinada nesta quarta-feira (6), no gabinete do Executivo, a ordem de início das obras de reforma de quatro estruturas públicas afetadas pela enchente de setembro em Arroio do Meio. Com o investimento de R$ 206.2 mil, oriundos da Defesa Civil nacional, as reformas serão realizadas na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Navegantes, no ESF Palmas, na Escola Comunitária de Educação Infantil Atalaia e na Escola Municipal Construindo o Saber.

Vencedora do processo licitatório, a empresa contratada deve iniciar as obras na segunda-feira (11). A empresa tem 30 dias, conforme previsto em edital, para a conclusão das obras. O ato contou com a presença do prefeito Danilo Bruxel, da vice Adriana Meneghini Lermen, dos secretários municipais e representante da empresa responsável pela obra.

Esse recurso é oriundo do Plano de Trabalho elaborado após a enchente de setembro. Dessa forma, serão realizados somente os serviços que foram estipulados nesse documento. Os danos referentes à cheia de novembro deverão se enquadrar em um segundo Plano de Trabalho que já foi encaminhado para a Defesa Civil Nacional.