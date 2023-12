Busca pela Denominação de Origem cresce no Vale dos Vinhedos

Primeira região do país reconhecida com Denominação de Origem (DO) para vinhos e espumantes, o Vale dos Vinhedos terá, neste ano, o maior número de vinícolas em busca do recebimento da certificação desde que o local obteve tal distinção, em 2012. A Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), gestora da Indicação Geográfica Vale dos Vinhedos e responsável pelo processo de reconhecimento dos vinhos, realiza a avaliação de 41 amostras de 14 estabelecimentos nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, na Embrapa.

A maior parcela delas, 21, será de vinhos tintos. Outras 11 são de vinhos brancos, enquanto os espumantes somarão nove, sendo cinco para brancos e quatro para rosés. O total de garrafas demandadas para DO somam 885 mil unidades. As análises, realizadas no ano da safra, serão conduzidas por sete enólogos.

Esse é um processo anual dividido em três etapas, das quais duas já foram realizadas. Para chegar até aqui, as vinícolas requerentes precisam enviar o Formulário de Declaração de Safra. Por meio dele, elas comprovam a procedência da uva utilizada, que deve ser unicamente da região demarcada para a DO Vale dos Vinhedos, além de terem seus produtos processados no Vale.

As especificações são rígidas. As videiras precisam ser plantadas em espaldeiras, com produção controlada - até 10 toneladas por hectare para vinhos e 12 toneladas por hectare para espumantes - numa área delimitada, seguindo regras mais específicas em relação ao cultivo da uva e da elaboração do vinho. Ao terem a documentação aprovada, as vinícolas têm amostras dos vinhos coletadas pelo consultor técnico da Aprovale. Apenas ele sabe de quais vinícolas são os rótulos, uma vez que eles são etiquetados unicamente com códigos. É dessa maneira que as garrafas chegam aos avaliadores, identificadas por números e com a variedade da uva com a qual o vinho foi elaborado.

Passar pelo crivo do qualificado time de jurados não significa que os rótulos já possam ir ao mercado ostentando o selo de DO. A segunda prova é feita imediatamente antes da comercialização, tendo por finalidade confirmar a manutenção das tipicidades do Vale dos Vinhedos. Somente em caso afirmativo é que as bebidas podem ir às gôndolas exibindo a distinção.

Atualmente, há 12 vinícolas no Vale dos Vinhedos com rótulos reconhecidos por Denominação de Origem, elaborados com sete variedades de uva. Além da DO, a Aprovale reconhece vinhos com Indicação de Procedência (IP), cujo regramento é mais flexível. Neste caso, o título se relaciona ao nome geográfico do lugar conhecido por elaborar ou produzir determinado bem ou serviço. Neste ano, duas amostras de vinhos tintos concorrem para receber a IP Vale dos Vinhedos.