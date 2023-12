Gramado cadastra famílias para o pagamento do auxílio emergencial municipal

A Secretaria da Cidadania e Assistência Social começou, na quarta-feira (6), o cadastro das famílias para receberem o Auxílio Monetário Emergencial, instituído na cidade pela prefeitura. Poderão fazer a solicitação, todas as famílias que tiveram que sair de suas residências devido aos eventos climáticos de chuvas intensas ocorridas desde o dia 17 de novembro.

Para a solicitação, deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos: RG/CPF do solicitante e esposo (a), comprovante do endereço interditado pela Defesa Civil (luz ou água), matrícula do imóvel ou contrato de compra ou venda e/ou ontrato de locação ou declaração do proprietário que era locatário. Os cidadãos devem ir até a sede da secretaria, na rua Getúlio Vargas, 484, bairro Piratini. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h30, e no sábado das 8h30 às 12h30. O prazo para cadastramento se estenderá até o dia 11 de dezembro, sendo que neste dia o trabalho ocorrerá direto, das 8h30 às 18h30.

A lei foi sancionada pelo prefeito Nestor Tissot e prevê um auxílio no valor de R$ 1.375,00 para cada unidade familiar atingida. O benefício terá caráter temporário, sendo que as famílias que já retornaram para suas residências terão direito a uma única parcela, e as que permanecem desalojadas terão o benefício pelo período que o imóvel permanecer interditado pela Defesa Civil, até o limite de seis parcelas.