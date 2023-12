Santana do Livramento tem audiência sobre Plano pela Primeira Infância

O governo do Estado realizará, nesta quarta-feira (6), a quarta audiência pública para a construção do Plano Estadual pela Primeira Infância. Promovido pelo Comitê Estadual Intersetorial pela Primeira Infância, com apoio do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, o encontro será no Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp), em Santana do Livramento, na região da Fronteira Oeste, a partir das 8h30.

O objetivo é oportunizar um espaço para que gestores, trabalhadores da rede de proteção, famílias, sociedade civil e demais interessados dos municípios possam colaborar na construção do documento, previsto pelo Marco Legal da Primeira Infância. Nessa edição, as infâncias nas regiões de fronteira e assentamentos serão o foco do debate.

A área foi definida como pauta prioritária do Executivo em janeiro deste ano, quando foi criado o Gabinete de Projetos Especiais, vinculado ao gabinete do Vice-Governador Gabriel Souza. Assim como a educação, a primeira infância tem concentrado iniciativas estratégicas para o desenvolvimento do capital humano do Rio Grande do Sul. Nesse contexto, o texto do Plano orientará decisões, investimentos e ações do governo gaúcho para proteção e promoção dos direitos das crianças na primeira infância pelos próximos 10 anos (2024-2034).

Já foram realizadas audiências em Tenente Portela, Pelotas e Bento Gonçalves. Além de Santana do Livramento, o ciclo de audiências públicas ainda terá um encontro em Porto Alegre, previsto para janeiro de 2024. "Estamos concluindo o projeto, com uma grande adesão e participação dos municípios, que estão contribuindo com informações locais para mapearmos e melhor entendermos as necessidades de cada região do Rio Grande do Sul", explicou o vice-governador. Gabriel destacou que o material coletado servirá como subsídio para elaboração do documento, cujo objetivo é contemplar a realidade da primeira infância gaúcha.