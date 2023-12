Hospital da Visão de Novo Hamburgo terá novos gestores

O Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas assinou com a Lions Clube, a concessão do Hospital da Visão de Novo Hamburgo, na região do Vale do Sinos. O espaço estava desativado desde 2018. O processo de revitalização será dividido em duas fases. Na primeira está previsto um investimento de 500 mil reais para a volta das consultas e procedimentos ambulatoriais, com prazo de conclusão até o final do primeiro semestre de 2024. Na segunda parte será feito um estudo para definir valores e prazos.

Fundado em 1996, Hospital da Visão é referência em oftalmologia na região. Ao todo foram mais de 200 mil consultas e 11 mil cirurgias, 95% destas realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "Será feito uma série de estudos para entender o que precisamos modificar na estrutura física do hospital. Além disso, precisamos atualizar a aparelhagem dos consultórios. A instituição ficou parada por um tempo considerável onde acabou sucateando alguns equipamentos, mas em breve viabilizaremos a reativação do hospital", analisa o sócio fundador do Grupo San Pietro, Luciano Zuffo.

Ao longo dos primeiros meses de transição, o grupo inicia uma série de estudos para viabilizar a reativação do hospital com intuito de proporcionar à sociedade o melhor serviço de oftalmologia na região do Vale do Sinos. A empresa possui contrato com o Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre o maior centro de ensino e cuidado de oftalmologia do sul do país. Ao todo o grupo conta com seis clínicas e agora dois hospitais sobre sua administração.