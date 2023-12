Estudo mapeia a situação das árvores em pontos de Rio Grande

O programa da Secretaria de Meio Ambiente de Rio Grande que está estudando e mapeando a arborização de Rio Grande, chegou, nos últimos dias, a 6 mil árvores detalhadas e registradas. O ProArbo é uma iniciativa que está oportunizando a criação de uma base de dados, representativa e georreferenciada, sobre a diversidade de espécies de árvores dos principais centros urbanos da cidade para posteriormente atuar na gestão e qualificação da arborização no município.

A equipe do programa está atuando na análise de indivíduos nas vias dos bairros Lar Gaúcho e Cidade Nova, em processo que tem avançado com apoio logístico dos servidores do setor de fiscalização. Outros pontos já foram finalizados recentemente, como a Avenida Rio Grande, no Cassino, Praça Sete de Setembro e a Praça Tamandaré, a maior do interior do estado. Segundo o levantamento, foram contabilizadas e cadastradas mais de 1.200 árvores apenas na praça.

De acordo com Elisa Aires, bióloga e mestre em Ambiente e Sustentabilidade que está atuando no projeto, aproximadamente metade dos indivíduos detalhados possuem algum tipo de problema. "Isso tem relação com o fato de existirem muitas espécies exóticas, o que acaba fazendo com que elas sejam mais suscetíveis a doenças e pragas. Então elas acabam tendo bastante cupim, broca e fungos que causam apodrecimento interno", conta.

Diante do estudo já realizado, foi possível constatar que grande parte dos problemas estão relacionados a presença de ervas parasitas, como a erva-de-passarinho, além do conflito com cabeamentos e com acessibilidade, em especial devido à raízes que acabam levantando calçadas e dificultando o tráfego de pessoas.

Após computados, esses diagnósticos irão formar uma grande base de dados que será utilizada para a gestão da arborização da cidade. Assim, será possível recomendar as prioridades de arborização das grandes avenidas, ruas e praças, apontando as espécies adequadas para estes plantios de acordo com suas características e legislação vigente.

A equipe faz a análise individualizada da arborização e desde o início do ano tem percorrido ruas, praças e parques de Rio Grande para, com auxílio da aplicação, registrar informações específicas de cada árvore, como a situação fitossanitária e possíveis conflitos existentes entre a vegetação e fiações elétricas e calçadas, por exemplo. Além disso, como meta para 2024, o município quer o aumento de 10% da cobertura vegetal, a produção de um guia digital sobre a arborização urbana e a atualização do Plano Municipal de Arborização.