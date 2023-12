Canoas se torna referência para o paradesporto do Brasil

A cidade de Canoas, na região metropolitana, recebeu do Comitê Paralímpico Brasileiro a chancela para funcionamento do Centro de Referência do Paradesporto Brasileiro (CRPB), firmado através de Acordo de Cooperação assinado neste ano entre o município e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O local é o único centro de referência paralímpico do Estado e atenderá atletas entre 6 e 35 anos de idade, nas modalidades paralímpicas de natação, atletismo, futebol de 5 para cegos e tiro com arco.

O centro canoense terá como núcleos de treinamento o Centro de Esporte e Lazer São Luís, o Estação Cidadania e o Complexo Esportivo do Unilasalle. "Trazer para Canoas o Centro de Referência Paradesportivo é uma conquista ímpar, que vem ao encontro do trabalho já desenvolvido na cidade em prol do paradesporto desde 2015, dentro de nosso programa Atleta Cidadão do Futuro. A partir dessa conquista, queremos ampliar e qualificar cada vez mais essa parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro e com as entidades que promovem estas e outras modalidades, reafirmando nossa vocação de cidade de todos os esportes", destaca a secretária da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, Letícia Boll.

Entre os objetivos do Centro, destaca-se a captação e treinamento de atletas paralímpicos, desde a base até o alto rendimento, e a capacitação de profissionais para trabalhar junto ao paradesporto e o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, tendo como base a prática desenvolvida no Centro.