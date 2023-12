Estado confirma a construção de 100 novas casas em áreas de Viamão

O governo estadual e o município de Viamão vão construir 100 unidades habitacionais da segunda fase do programa A Casa é Sua. O aporte do governo do Estado será de R$ 8 milhões, com contrapartida municipal de R$ 3,79 milhões. A assinatura do convênio foi realizada na Escola Luciana de Abreu, Vila Augusta, uma das comunidades que receberá as moradias.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, destacou que Viamão é o oitavo município contemplado nesta segunda fase do programa. "A cidade entrou em um ciclo virtuoso, ciclo de entregas, de investimentos, de atração de empresas, de pavimentação. A nossa casa é o primeiro lugar que temos para ir, é o nosso lar, o nosso aconchego", disse.

O prefeito, Nilton Magalhães lembrou das cerca de 350 famílias que perdiam tudo, uma ou duas vezes por ano, em virtude do transbordamento do arroio Feijó, quando chovia muito. "Que bom que o Estado nos contemplou com esse programa. Para 2024, teremos aqui na região mais de cinco quilômetros de pavimentação e infraestrutura, com novos circuitos interligados. Felizmente, aqui, ninguém mais vai ter perda por enchente ou alagamento", prometeu.

Os imóveis do A Casa é Sua são destinados a pessoas de baixa renda, com prioridade às famílias residentes em áreas de risco ou de preservação permanente (APP). As casas são projetadas para ter 40 metros quadrados de área construída, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área para lavanderia. A Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Habitação já realizou o trabalho de cadastramento das famílias em situação de risco, em diversos bairros de Viamão, respeitando os critérios do convênio, que prioriza mulheres chefes de família, pessoas com deficiência e idosos, entre outros fatores.