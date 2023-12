Vendas no varejo de Caxias do Sul sobrem 8,42% em outubro

O Termômetro de Vendas da Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL) apresentou o acréscimo de 8,42% das vendas no comércio em outubro, em comparação ao mês de setembro. O dado foi divulgado nesta terça-feira (5), na Câmara de Industria, Comércio e Serviços (CIC). Já em relação ao mesmo período de 2022 os números são estáveis, com tímido aumento de 0,36%, enquanto o acumulado do ano há incremento de 1,20%.

O coordenador de Tecnologia, Informação e Inovação da CDL, Cleber Figueiredo, valorizou o fato do comércio abrir o último trimestre do ano com números positivos. As movimentações no varejo local em função do Natal podem contribuir para fechar o ano com incremento nas vendas, de acordo com o profissional. "O Natal é uma grande oportunidade de movimentação da economia, com o 13º salário e outros benefícios acessados pelos consumidores. Outro indicativo positivo em outubro é a queda, mesmo que pequena, da inadimplência, o que pode trazer de volta ao mercado muitos consumidores que estavam sem acesso ao crédito", analisou.

Outro dado que chamou a atenção foi a diferença no volume de consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) por lojistas e consumidores, com queda de 22,09% e crescimento de 18,46%, respectivamente. A inadimplência recuou 1,29% em relação ao mês anterior. Segundo os dados mais recentes do SPC, Caxias do Sul contabilizou, em setembro, 149.544 mil pessoas com alguma restrição por conta das dívidas.