Curso de mecatrônica será oferecido a jovens em São Leopoldo

As secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico de São Leopoldo realizaram o lançamento do Programa Senai LAB - Trilhas de Aprendizagem. A iniciativa é uma parceria entre a gestão e o Senai São Leopoldo. O curso será desenvolvido no Centro de Formação Profissional do Senai Lindolfo Collor, no bairro Vicentina. Em 2024, serão disponibilizadas gratuitamente até 450 vagas de formação inicial em mecatrônica para estudantes dos anos finais do ensino fundamental e da etapa final da Educação de Jovens de Adultos (EJA) da rede municipal de educação.

Trata-se de uma trilha de aprendizagem pois a capacitação abrange 4 módulos que totalizam 192 horas. São eles: Preparação para o Mundo do Trabalho, Mecânica Industrial, Sistemas de Controle de Automação e Tecnologias da Indústria 4.0. Tem como objetivo proporcionar educação profissional e tecnológica, gerando novos conhecimentos e perspectivas com orientação, inclusive, para o ingresso no mercado de trabalho.

O prefeito Ary Vanazzi destacou que o curso vai dar oportunidade para os jovens. "É um momento muito importante para cada um desses alunos. A possibilidade de participar deste curso vai abrir horizontes e poderá ajudar a seguir um caminho profissional", afirmou.

"Nos preocupamos com os jovens que estão na reta final do ensino médio e da EJA. É um momento de muitas dúvidas e incertezas. Buscamos ao máximo ajudar e oportunizar escolhas. Vamos além do nosso papel na gestão municipal pois, visto como hoje se encontra o ensino médio estadual, agimos criando possibilidades", declarou o professor Ricardo Luz.